بعد الحديث عن اعتزاله.. اول تعليق لأيمن زيدان (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - عاد الممثل السوري ايمن زيدان للتواصل مع متابعيه على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد ايام على القلق الذي سيطر بينهم بسبب اختفائه والحديث عن ان كان قد اتخذ قرار الاعتزال.



ونشر زيدان على صفحته الخاصة عبر انستغرام صورة وارفقها بتعليق قال فيه:"انقطعت أخباره منذ زمن وطال غيابه عن أمسيات أصدقائه …مر وقت طويل لم يعد ينثر فيه ضجيجه المحبب ويزين اللحظات بحكاياته الساخرة ..لم يجب على هاتفه بل انكفأ كسلحفاة عجوز قبعت تحت درعها القاسي".

وتابع أيمن زيدان قائلا: "بعد جهد التقيته وسألته عن سر هذا الغياب …؟ بكثير من الصرامة والشحوب أجابني: ضاق الوطن ياصديقي فأُرغمت ُ أن أكون أسيراً لأمتار قليلة من وطن ٍ كان يوماً فسيح الارجاء …ودون وداع غادر نحو درّقته بخطوات من صقيع."

آخر ما نشره الممثل السوري كان منشورا على فيسبوك، تحدث فيه عن وطنه المتعب، فكتب: "أكوام ٌمن الأسئلة لم تبرح رأسه الملّون بالشيب المبكر.. لماذا يضيق وطناً كان يوما أرحب من كل الدنيا؟ ولماذا هاجر الحلم وهرمتْ الروح باكراً ؟ لماذا غدا الفرح ُحلماً مشتهى؟".