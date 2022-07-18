شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسي: زيارة الرئيس لألمانيا مهمة جدا وهناك تقارب مصري أوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال رائف الباحث السياسي والكاتب الصحفي، إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا في منتهى الأهمية، إذ تعتبر محطة أوروبية جديدة لرئيس الجمهورية، بعد زيارة في هذا العام لفرنسا، ومن ثم، فإن هناك حراك للدبلوماسية الرئاسية في أوروبا.

أضاف رائف، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "نتحدث عن تقارب مصري أوروبي له أبعاد كثيرة جدا، والعلاقات المصرية الألمانية وطيدة ولها جذور تاريخية، نتحدث عن شراكة انطلقت في عام 2015 مع زيارة الرئيس لبرلين، وهناك دفعة في كل المجالات، سواء فيما يتعلق بالجانب السياسي والتعاون الاقتصادي والمجالات الثقافية والأمنية والعسكرية".

وتابع الباحث السياسي والكاتب الصحفي: "هناك أطر وعلاقات استثنائية بين الدولتين أسفرت عن تنامي حجم التبادل التجاري بأكثر من 5 مليارات دولار، وزيادة الاستثمارات الألمانية في الداخل المصري، وشركات ألمانية كثيرة تدخل في مشروعات قومية، مثل البنية التحتية والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وتوليد الكهرباء والقطار الكهربائي".