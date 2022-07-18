شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس ماربورغ.. مرض "استنزافي" يقتل في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فيروس ماربورغ هو مرض شديد الضراوة يسبب الحمى النزفية مع نسبة وفيات تصل إلى 88٪، وهو من نفس عائلة الفيروس الذي يسبب مرض فيروس الإيبولا.

تاريخ المرض

يعود تاريخ هذا المرض إلى وبائين تفشيا في ماربورغ وفرانكفورت بألمانيا، وفي بلغراد، صربيا، في عام 1967، ونتج عن ذلك التعرف الأولي على المرض، بحسب منظمة الصحة العالمية. وارتبط تفشي المرض بالعمل المخبري باستخدام القرود الخضراء الأفريقية (Cercopithecus aethiops) المستودة من أوغندا، مع بداية القرن الحالي، وتم الإبلاغ عن حالات تفشي وحالات متفرقة في أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وجنوب إفريقيا لشخص له تاريخ سفر حديث إلى زيمبابوي وأوغندا. وفي عام 2008، تم الإبلاغ عن حالتين مستقلتين للمسافرين الذين زارا كهفًا تسكنه مستعمرات خفاش روسيتوس في أوغندا.

ظهور جديد

كيفية العدوى

تنتج العدوى البشرية بمرض فيروس ماربورغ في البداية عن التعرض المطول للمناجم أو الكهوف التي تسكنها مستعمرات خفاش روسيتوس، بمجرد إصابة الفرد بالفيروس، يمكن أن ينتقل ماربورغ من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر عن طريق الاتصال المباشر من خلال إصابات بالجلد أو الأغشية المخاطي أو الدم أو الإفرازات أو الأعضاء أو سوائل الجسم الأخرى للأشخاص المصابين، وبالأسطح والمواد (مثل الفراش والملابس) الملوثة بهذه السوائل. يبدأ المرض الناجم عن فيروس ماربورغ فجأة، مع ارتفاع في درجة الحرارة وصداع وتوعك شديديّن، مع آلام العضلات، ويمكن أن يبدأ الإسهال المائي الحاد وآلام البطن والتشنجات والغثيان والقيء في اليوم الثالث. يمكن أن يستمر الإسهال لمدة أسبوعين وخلال ذلك تتغير ملامح المريض، وجوه بلا تعبير وخمول شديد، مع ظهور طفح جلدي غير مثير للحكة بين يومين و7 أيام بعد ظهور الأعراض. يصاب العديد من المرضى بمظاهر نزفية حادة في غضون 7 أيام، وعادة ما يحدث نزيف في الحالات المميتة، غالبًا عبر طرق متعددة، إذ قد يظهر في القيء والبراز ومن الأنف واللثة والمهبل. ويُعاني المرضى من حمى شديدة، ويمكن أن يؤدي تدخل الجهاز العصبي المركزي إلى الارتباك والتهيج والعدوانية، وشهدت بعد الإصابات التهاب في الخصيتين في المرحلة المتأخرة أي بعد نحو 15 يومًا. وفي الحالات المميتة، تحدث الوفاة عادة ما بين 8 و9 أيام بعد ظهور المرض، وعادة ما يسبقها فقدان شديد للدم وصدمة.

Ghana Declares First-Ever Outbreak of Marburg Virus Disease

Marburg is a highly infectious viral haemorrhagic fever in the same family as the more well-known Ebola virus disease. https://t.co/mX4SNH9mvj pic.twitter.com/8bJPVDFIA1 — ARISE NEWS (@ARISEtv) July 18, 2022

— ARISE NEWS (@ARISEtv)

كيفية العلاج

تقول منتظمة الصحة العالمية، إن الرعاية الداعمة ومعالجة الجفاف بالسوائل الفموية أو الوريدية وعلاج أعراض معينة يساعد المرضى للبقاء على قيد الحياة، لكن لا يوجد حتى الآن علاج مُثبت متاح لمرض فيروس ماربورغ. ومع ذلك، يتم حاليًا تقييم مجموعة من العلاجات المحتملة بما في ذلك منتجات الدم والعلاجات المناعية والعلاجات الدوائية.

تشخيص "صعب"