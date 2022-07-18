شويغو يؤكد أن الأولوية لتدمير الصواريخ الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن الوزير سيرغي شويغو وجه الجيش لأن تكون أولويته هي تدمير الصواريخ وقذائف المدفعية الأوكرانية بعيدة المدى.



وتقول كييف إنها نفذت سلسلة من الضربات الناجحة على 30 من المراكز اللوجيستية ومستودعات الذخيرة الروسية باستخدام قاذفات متعددة الفوهات تلقتها في الفترة الأخيرة من الغرب.

قالت مجموعة الهاكرز الروسية "RaHDit" إنها فتحت قناة اتصال مع العسكرين الروس لتسليمهم معلومات حول تحركات الجيش الأوكراني، حسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال عضو في المجموعة بشرط عدم الكشف عن هويته، في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "قمنا بفتح قناة اتصال لتسليم المعلومات (للعسكريين الروس)، ونأمل بشكل كبير بأن تساعدهم".

وأعلن المصدر نفسه، سابقا، أن مجموعة الهاكرز الروسية "RaHDit" ومجموعة الهاكرز الأوكرانية "بيريغيني" عثرتا على وثائق سرية حول نشاطات الجيش الأوكراني والوضع القائم في الجبهة.

وفي الأسبوع الماضي، نشرت مجموعة الهاكرز "RaHDit" في موقعها الإلكتروني "نيميزيدا" معلومات جديدة حول موظفي الدائرة الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية والأشخاص المرتبطين بها، وتضم هذه الوثائق معلومات حول 2.5 ألف شخص، كما تم تسليم معلومات حول المواطنين الروس المتعاونين مع الاستخبارات العسكرية الروسية، للهيئات المناسبة الروسية.