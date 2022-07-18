عمران خان يطالب بانتخابات مُبكرة في باكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان مجدداً، اليوم الاثنين، إلى انتخابات مبكرة بعدما سيطر حزبه على البرلمان المحلي في انتخابات أُجريت الأحد في بنجاب أكثر ولايات البلاد تعداداً للسكان.



وشملت هذه الانتخابات الفرعية اختيار 20 نائباً محلياً جديداً وشكلت اختباراً لشعبية نجم الكريكيت الدولي السابق الذي اطيح بحكومته جراء تصويت على حجب الثقة في أبريل(نيسان) الماضي.

وفاز حزبه حركة الانصاف بـ15 مقعداً فيما اكتفى حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية بزعامة رئيس الورزاء الحالي شهباز شريف بأربعة مقاعد ونال المقعد الأخير مرشح مستقل.

وكتب خان في تغريدة الاثنين بعد صدور النتائج في ولاية بنجاب "السبيل الوحيد للمضي قدما بعد الآن يقوم على إجراء انتخابات حرة وشفافة. وكل سبيل آخر سيؤدي إلى مزيد من عدم اليقين السياسي والمزيد من الفوضى الاقتصادية".

وينظر إلى اقتراع الأحد على أنه مؤشر للانتخابات التشريعية الوطنية التي من المقرر أن تنظم في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل مع أن خان يطالب باقتراع مبكر منذ الاطاحة بحكومته.