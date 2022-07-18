ما هي آخر تطورات كورونا حول العالم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

أظهرت بيانات مُجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 562.4



وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 562 مليوناً و443 ألف حالة، مقابل 561 مليوناً و980 ألف حالة في مثل هذا التوقيت يوم أمس.

وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و369 ألف وفاة.

وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 ملياراً و829 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.