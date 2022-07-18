عاجل.. الرئيس المصري يبحث مع نظيره الألماني تعزيز العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

يبحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في برلين، الإثنين، مع نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



ووصل الرئيس المصري صباح اليوم الإثنين إلى القصر الرئاسي في برلين للقاء نظيره الألماني.

وبدأ السيسي، أمس الأحد زيارة تمتد ليومين إلى ألمانيا يرأس خلالها فعاليات "حوار بطرسبرغ للمناخ" بالمشاركة مع المستشار الألماني أولاف شولتز.

ويشارك ممثلون عن نحو 40 دولة، اليوم الإثنين، في "حوار بطرسبرغ للمناخ" في برلين لبحث كيفية المضي قدما في مكافحة التغير المناخي.

وكانت الرئاسة المصرية أكدت في وقت سابق أن دعوة السيسي للرئاسة المشتركة لهذا المحفل الهام تأتي تقديرا للدور الحيوي الذي قامت به القاهرة في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.

وسيدور حوار المناخ حول رد الفعل على أزمات شديدة التعقيد وهي التغييرات المناخية، ومشاكل إمدادات الطاقة بسبب حرب أوكرانيا ونقص الغذاء في مناطق حول العالم.

وتسبب أزمات الديون في بعض الدول النامية عاملا إضافيا في إعاقة قدرة هذه الدول على التعامل مع هذه الأزمات.

وسيناقش الحوار تحت عنوان "الخسائر والأضرار" كيفية التغلب بصورة مشتركة على تداعيات التغير المناخي في دول فقيرة لم تسهم سوى بقدر ضئيل في الأضرار الناجمة عن التغير المناخي.

وخلال الزيارة يلتقي الرئيس المصري عددا من المسؤولين الألمان، وعلى رأسهم نظيره الألماني، والمستشار شولتز، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، في إطار حرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وألمانيا شريك رئيسي لمصر واعتمدت عليها القاهرة في خطة طموحة لتعزيز بنيتها التحتية من الكهرباء وكذلك عقدت الدولتان صفقات تسليح عززت الحضور البحري للجيش المصري الراغب في تأمين مصالحة القومية في البحرين الأحمر والأبيض.