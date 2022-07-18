عاجل.. الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مدينة جوهر الصومالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في مدينة جوهر الواقعة جنوب الصومال.



وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

الوزارة عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الصومال، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأسفر الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأحد، عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم مسؤولون حكوميون، وألحق أضرارا جسيمة في المباني والمحلات المجاورة.