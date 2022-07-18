الصحة العالمية تعلن تسجيل حالتي إصابة بفيروس ماربورغ في غانا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

اعلنت منظمة الصحة العالمية، ان غانا سجلت حالتي إصابة بفيروس ماربورغ، وهو مرض شديد العدوى شبيه بالإيبولا، بعد أن ثبتت إصابة شخصين بالفيروس في وقت سابق من هذا الشهر.



واوضحت المنظمة، بان المريضين في منطقة أشانتي بجنوب غانا ظهرت عليهما أعراض من بينها الإسهال والحمى والغثيان والقيء قبل وفاتهما في المستشفى..مشيرة الى ان الفيروس ينتقل إلى الناس من خفافيش الفاكهة وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين والأسطح والمواد.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا ماتشيديسو مويتي "استجابت السلطات الصحية الغانية بسرعة، وبدأت في الاستعداد لتفش محتمل، وهذا أمر جيد لأنه بدون اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، يمكن لماربورغ أن يخرج عن السيطرة بسهولة".

واشار السلطات الصحية في غانا، الى إنها تعمل على الحد من أي خطر لانتشار الفيروس، بما في ذلك عزل جميع المخالطين الذين تم تحديدهم، ولم تظهر أي أعراض على أي منهم حتى الآن.