شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب يعلن انطلاق فعاليات المنتدى السياسى لمناقشة محاور الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن التحالف يطلق اليوم إولي فعاليات المنتدي السياسي لتحالف الأحزاب المصرية، والتي تم تخصيصها لمناقشة محاور الحوار الوطني.

وأضاف "مطر" أن أولى فعاليات المنتدي ستنطلق بحضور رؤساء الأحزاب وعدد كبير من الشخصيات العامة، مؤكدا أن حزب إرادة جيل يرفع دائما شعار (بالحوار نجني الثمار).

وأكد "مطر" أن نجاح الحوار الوطني هو نجاح للدولة المصرية علي المستويين الرسمي والشعبي، مشيرا إلي أن تحالف الأحزاب المصرية منذ إطلاق دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطني، وهو يشارك دائما من أجل إنجاح عملية الحوار الوطني.

وأشار "مطر" إلي أن لغة الحوار هي الوسيلة الأهم والأفضل لحل أي مشكلات أو أزمات تشهدها البلاد فضلا عن عملية المشاركة بالافكار والرؤي في عملية التنمية التي تشهدها البلاد".