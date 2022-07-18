شكرا لقرائتكم خبر عن 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة 2023/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022 – 2023، مبلغ 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، منها 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، و22 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" تتضمن زيادة المستفيدين لأربعة ملايين أسرة.

وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتوفير الحماية الاجتماعية لاسيما مع موجه التضخم العالمي، استهدفت الحكومة، خلال العام المالى الجديد ضم أكثر من 450 ألف أسرة، لبرنامج "تكافل وكرامة"، دعما للفئات الأولى بالرعاية، حسبما أكد البيان المالي.

وأشار البيان المالي، إلى أن مساعدات الضمان الإجتماعى تُمنح بواقع 323 جنيها شهرياً للأسرة المكونة من فرد واحد، و360 جنيها شهرياً للأسرة المكونة من فردين، و 413 جنيها شهرياً للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، و450 جنيها شهرياً للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر.

كما تتضمن تخصيص 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، و7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، و11 مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بحيث تدخل محافظات جديدة هذا العام، و18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مع استمرار دعم مبادرات "100 مليون صـحة" و" القضاء على قوائم الانتظار" ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.