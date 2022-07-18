الصين تسجل 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بكين: قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد منها 167 مصحوبة بأعراض و431 بلا أعراض.

وسجلت الصين 691 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 154 مصحوبة بأعراض و537 بلا أعراض.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 227593 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات حكومية أن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابات محلية جديدة سواء مصحوبة بأعراض أو بلا أعراض، دون تغير عن بيانات اليوم السابق.

وفي شنغهاي، أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل ثلاث إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقارنة بحالتين في اليوم السابق، كما سجلت 14 حالة إصابة بلا أعراض، جميعها داخل مناطق الحجر الصحي، وذلك مقابل 24 في اليوم السابق.