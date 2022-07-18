18 يوليو , 2022
بكين: قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد منها 167 مصحوبة بأعراض و431 بلا أعراض.
وسجلت الصين 691 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 154 مصحوبة بأعراض و537 بلا أعراض.
ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات عند 5226.
وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 227593 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.
وأظهرت بيانات حكومية أن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابات محلية جديدة سواء مصحوبة بأعراض أو بلا أعراض، دون تغير عن بيانات اليوم السابق.
وفي شنغهاي، أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل ثلاث إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقارنة بحالتين في اليوم السابق، كما سجلت 14 حالة إصابة بلا أعراض، جميعها داخل مناطق الحجر الصحي، وذلك مقابل 24 في اليوم السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.