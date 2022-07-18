وزير الخارجية السعودي يزور اليابان وكوريا الجنوبية (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

أكد مصدر في وزارة الخارجية السعودية أن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية غادر بعد ظهر الأحد مدينة جدة في طريقه إلى طوكيو في زيارة رسمية تدوم يومين يعقبها زيارة مماثلة لكوريا الجنوبية .



وأشار المصدر أن من المقرر أن يلتقي الوزير الفرحان فور وصوله فجر الإثنين إلى طوكيو عدداً من الوزراء وأعضاء البرلمان الياباني لإجراء مشاورات معهم تتمحور حول التطورات الدولية الراهنة وفي مقدمها الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة، إضافة إلى استعراض مسيرة التعاون في مجالات الاستثمار والاقتصاد بين البلدين وما تم إنجازه على هذا الصعيد.

كما ينتظر ان يقدم الجانب الياباني شرحاً للوفد السعودي عن مسار العلاقات الصينية اليابانية التي لا تزال متوترة بشأن جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي التي تديرها اليابان بينما تؤكد الصين أنها تابعة لها فيما تواصل الصين إرسال السفن إلى المياه حول هذه الجزر غير المأهولة ويشتبه أيضاَ في قيام بكين باستكشاف حقول غاز في منطقة متنازع عليها من البحر .

وفي سيول يتوقع أن تتناول محادثات الجانبين التحديات العالمية وبينها الملف النووي الإيراني والجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حل من شأنه إيقاف الحرب بين موسكو وكييف وبالتالي التمهيد لحوار سياسي يفضي إلى تحقيق السلام بين الطرفين إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.