شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تواصل فتح باب الترشح فى انتخاباتها على منصب النقيب لليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، صباح اليوم الاثنين، في تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب العام، لليوم الثالث على التوالى، بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، وشكلت النقابة لجنة من مجدي فهمي، نبيل الشافعي، محمود فهمي.

ومن المقرر أن تستمر النقابة العامة في تلقى طلبات الترشح على مقعد النقيب العام حتى الأربعاء القادم المقبل، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا .

ومن المقرر إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات يوم الجمعة الموافق 22/7/2022، وأن يبدأ تلقى التنازلات والاعتراضات والطعون يوم السبت 23/7/2022 وحتى يوم الثلاثاء 26/7/2022، والفصل فى التظلمات والتنازلات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى موعد غايته يوم السبت 30/7/2022.

وتجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وإجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد الموافق 11/9/2022.