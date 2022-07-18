شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان..مقتل اثنين من رجال الشرطة بهجوم مسلح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل جنديان من رجال الشرطة الباكستانية، جراء هجوم شنه مسلحون على مركز أمني في منطقة باره القريبة من مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة المحلية في بيان اليوم أن مسلحين مجهولين هاجموا نقطة أمنية في منطقة باره، ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الشرطة، مضيفًا أن المهاجمين تمكنوا من الفرار، وأن قوات الأمن شنت عملية تعقب في المنطقة، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.

من جهة أخرى قُتل قياديان في حزب جمعية علماء الإسلام، جراء هجوم شنه مسلحون في مقاطعة شمال وزيرستان القبلية، فيما بدأت الشرطة بالتحقيق في القضية للبحث عن الجُناة.