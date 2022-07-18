انت الان تتابع خبر 4 دول تترشح لاستضافة كأس آسيا 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح الاتحاد الآسيوي، أنه سيتم تقييم شامل لملفات الاتحادات طالبة الاستضافة، قبل الكشف عن البلد المستضيف، الذي حُدد يوم الـ17 من أكتوبر المقبل، موعداً لإعلانه.

وكان الاتحاد القاري، فتح في أواخر مايو الماضي، باب التقدم لطلب استضافة البطولة القارية، بعد انسحاب الصين التي تراجعت عن تنظيم المسابقة، بسبب الوضع الصحي في البلاد جراء فيروس كورونا.



وحدد الآسيوي الـ30 من يونيو الماضي، لإغلاق باب الترشح للاستضافة، قبل أن يعلن تمديد المهلة إلى الـ15 من يوليو الجاري.

بطولة كأس آسيا أقيمت للمرة الأولى في عام 1956، واستضافت كوريا الجنوبية البطولة في عام 1960.

كوريا لم تتوج بكأس آسيا إلا مرتين فقط في عامي 1956 و1960.