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إعلان حالة الطوارئ في سريلانكا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن القائم بأعمال رئيس سريلانكا، رانيل ويكرمسينغ، حالة الطوارئ في عموم البلاد، اعتبارا من اليوم الاثنين.
وأفاد بيان نشر في جريدة رسمية بأن ويكرمسينغ أعلن حالة الطوارئ من أجل الأمن العام وحماية النظام العام والحفاظ على الإمدادات والخدمات الأساسية لحياة المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن ينتخب برلمان سريلانكا رئيسا جديدا في 20 يوليو بعد استقالة غوتابايا راجاباكسا، الذي فر إلى سنغافورة عبر جزر المالديف، وسط أزمة اقتصادية حادة في البلاد.


ويوم غد الثلاثاء، سيتم إعلان أسماء المرشحين للرئاسة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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