انهيار تحالف حزبي يدعم رئيس الوزراء الإيطالي دراغي.. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن حزباً الرابطة وفورزا إيطاليا انهيار تحالفهما الداعم لرئيس الوزراء ماريو دراغي، ما يشير إلى أن القوى السياسية الأكبر تستعد لانتخابات مبكرة محتملة بعدما أعلن رئيس الوزراء استقالته الأسبوع الماضي ورفضها الرئيس الإيطالي.



وفي بيان مشترك عقب اجتماع في سردينيا، استبعد ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة وسيلفيو بيرلسكوني زعيم فورزا إيطاليا احتمال بقاء الحزبين اللذين ينتميان ليسار الوسط، في الائتلاف الحاكم، والذي يضم أيضاً حزب حركة خمس نجوم، حسبما ذكرت الأحد وكالة بلومبرغ للأنباء .

ويزيد هذا الموقف تعقيداً الجهود الرامية لدعم حكومة دراغي بعدما أوضح رئيس الوزراء أنه لن يقود حكومة جديدة لاتضم حزب حركة خمس نجوم.

كان جوزيبي كونتي زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية قد صرح بأنه طالب رئيس الوزراء ماريو دراغي بتلبية مخاوف الحزب في الوقت الذي يتأرجح فيه الائتلاف الحكومي على حافة الإنهيار.

وكان كونتي يشير إلى قائمة من الطلبات لحزبه الشعبوي والتي سلمها لدراغي قبل أسبوع ونصف مضى، و أحدها هو وضع حد أدنى قانوني للأجور.

ويرأس دراغي ائتلافاً يضم شريحة عريضة من الأحزاب منذ فبراير (شباط) 2021. وهي أحزاب غالباً ما لا تتعاون معاً، لكنها تجمعت لإظهار الوحدة وسط جائحة كورونا.