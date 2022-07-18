المغرب يحاول إخماد حرائق الغابات لليوم الخامس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

قالت السلطات المغربية، الأحد، إنها تمكنت من إخماد حرائق الغابات شمال البلاد التي اندلعت قبل خمسة أيام في مناطق تازة والعرائش ووزان، في حين تواصل جهودها لإخماد حرائق أخرى قرب العرائش وتطوان وشفشاون.



وقال بيان للوكالة الوطنية للمياه والغابات إن هذه الحرائق تتزامن مع "الجفاف الاستثنائي وموجة الحرارة التي تشهدها المملكة، حيث تشهد العديد من غابات شمال المملكة اندلاع حرائق كثيفة".

وأضافت الوكالة أنه "لليوم الخامس على التوالي، تواصل مختلف فرق مكافحة حرائق الغابات التابعة لعدة قطاعات ومؤسسات، وفق استراتيجة مضبوطة، ضمان فعالية التدخل الجوي والبري رغم ارتفاع درجات الحرارة ووعورة التضاريس، وهبوب الرياح".

وأعلن البيان عن تضرر 6600 هكتار حتى اليوم من هذه الحرائق.

وأضاف أنه تمت تعبئة 2000 فرد من السلطات ورجال الإطفاء والمياة والغابات والجيش، بالإضافة إلى خمس طائرات من نوع كنادير وثماني طائرات من نوع توربو تراش، مع الاستعانة "لأول مرة بطائرات مسيرة تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات".

ويشهد المغرب خاصة في جنوب ووسط البلاد، موجة حارة استثنائية حيث ترواحت درجات الحرارة بين 45 و50 درجة.