"شولتس" يؤكد أن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات عن روسيا إن أرغمت أوكرانيا على السلام بشروطها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات عن روسيا إذا تم التوصل إلى السلام "بشروط تفرضها" موسكو، رغم معاناة الألمان من التضخم.



وقال شولتس في مقال نشرته صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ": "كان من الواضح لنا منذ البداية أنه قد يجب علينا الإبقاء على عقوباتنا فترة طويلة، ومن الواضح أيضا أنه في حالة السلام وفقا للشروط التي تفرضها روسيا، فلن يتم رفع أي من هذه العقوبات".

ولفت شولتس إلى أن الكثيرين من الألمان واجهوا عواقب مثل ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية، كما ينظر الكثيرون إلى فواتير الكهرباء والوقود بقلق".

وتابع: "هذا الطريق ليس سهلا حتى بالنسبة لبلد قوي ومزدهر مثل بلدنا، سنحتاج إلى ضبط النفس بشكل كبير".