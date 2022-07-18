مقتل 4 أشخاص في حادث اصطدام طائرتين شمال لاس فيغاس.. التفاصيل الكاملة

وقالت إدارة الإطفاء في نيفادا على "تويتر": "تم الإبلاغ عن أربع وفيات حتى الآن".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012