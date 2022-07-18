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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 4 أشخاص في حادث اصطدام طائرتين شمال لاس فيغاس.. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022
متابعات_الخليج 365
أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل 4 أشخاص بحادث اصطدام طائرتين في مطار شمال لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.
وقالت إدارة الإطفاء في نيفادا على "تويتر": "تم الإبلاغ عن أربع وفيات حتى الآن".
ويشارك المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في التحقيق في الحادث.
وحسب التقارير، فقد كانت طائرة بايبر PA-46 ذات المحرك الواحد تستعد للهبوط عندما اصطدمت بطائرة سيسنا 172.