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مقتل 4 أشخاص في حادث اصطدام طائرتين شمال لاس فيغاس.. التفاصيل الكاملة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

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أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل 4 أشخاص بحادث اصطدام طائرتين في مطار شمال لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

 

وقالت إدارة الإطفاء في نيفادا على "تويتر": "تم الإبلاغ عن أربع وفيات حتى الآن".

 

ويشارك المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في التحقيق في الحادث.

 

وحسب التقارير، فقد كانت طائرة بايبر PA-46 ذات المحرك الواحد تستعد للهبوط عندما اصطدمت بطائرة سيسنا 172.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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