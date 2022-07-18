وانغ يي: نرفض أن نكون متفرجا غير مبال إزاء الأزمة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بأن بلاده لا تعد طرفا في النزاع الأوكراني، لكنها لن تتجاهله.



وقال وانغ يي خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الهنغاري، بيتر سيارتو: "لا تعد الصين طرفا في الأزمة الأوكرانية، لكننا لا ننوي أن نكون متفرجا غير مبال، لا سيما أننا لا ننوي صب الزيت في النار. كنا ثابتين وداعين دائما إلى تشجيع السلام والمفاوضات".

وأشار وانغ يي إلى أنه يجب على جميع الأطراف استخلاص العبر من الأزمة الأوكرانية، داعيا أيضا إلى بحث إنشاء هيكل متوازن وفعال وثابت للأمن الأوروبي من أجل تحقيق سلام دائم.