تعرف على أول تعقيب روسي على إقالة زيلينسكي مسؤولين أوكرانيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقالة رئيس جهاز الأمن والمدعية العامة.



وكتبت زاخاروفا على "تليجرام": "أقال زيلينسكي رئيس جهاز الأمن والمدعية العامة.. اجتثاث النازية مستمر على قدم وساق في أوكرانيا".

كان زيلينسكي، الأحد، أعلن إقالة المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس جهاز الأمن الأوكراني، إيفان باكانوف، بعد اتهام عدد من العاملين في إدراتيهما بالخيانة.

وقال، في مقطع فيديو نشر على قناته على "تليجرام": "لقد اتخذت قرارًا بإقالة المدعية العامة من منصبها وإقالة رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا.. وحتى الآن، تم تسجيل 651 دعوى جنائية تتعلق بالخيانة العظمى والأنشطة التعاونية لموظفي مكتب المدعي العام، فضلا عن عدد آخر من الموظفين في جهاز الأمن".

وشدد على أن "مثل هذه المجموعة من الجرائم ضد أسس الأمن القومي للدولة والصلات المسجلة بين موظفي وكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا والخدمات الخاصة لروسيا تثير أسئلة خطيرة للغاية للقادة المعنيين".