الرئيس السريلانكي المؤقت يعلن حالة الطوارئ في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس السريلانكي المؤقت، رانيل ويكرمسينغ، حالة الطوارئ في البلاد.



يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ويكريميسنغ إلى تهدئة الاضطرابات الاجتماعية ومعالجة أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد.

وجاء في الإشعار أن "الأمر يقتضي القيام بذلك لصالح الأمن العام وحماية النظام العام والحفاظ على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع".

والأربعاء الماضي، عُين رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغ رئيسا بالإنابة بعد فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا إلى خارج البلاد.