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الجيش العراقي: مقتل انتحاري خطط لتفجير نفسه بحزام ناسف

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الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش العراقي عن مقتل انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا خلال عملية أمنية شمال العاصمة بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أمس أن القوات العراقية نصبت كمينا محكما لأحد المسلحين كان يرتدي حزاما ناسفا في منطقة " البو حمد شهاب" ويخطط لتفجير نفسه، مما أسفر عن مقتله.

وأوضحت الخلية أن هذه العملية النوعية جاءت بناء على معلومات استخباراتية، مؤكدة أن القوات الأمنية ستواصل ملاحقة العناصر المسلحة أينما وجدت بالعراق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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