شكرا لقرائتكم خبر عن برياح سرعتها 136 كم.. إعصار «إستيل» يستجمع قوته غرب المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استجمع الإعصار إستيل قوته قبالة الساحل الغربي للمكسيك أمس الأحد محملا برياح بلغت سرعتها حوالي 136 كيلومترا في الساعة، وفقا لما ذكره المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

واعتبارا من بعد ظهر الأحد، كان مركز العاصفة يقع على بعد حوالي 531 كيلومترا من كابو كورينتس بالمكسيك.

وتوقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن تشتد العاصفة خلال الساعات المقبلة، وقد تتسبب في جلب أمواج تشكل خطرا على الحياة إلى أجزاء من الساحل الغربي للمكسيك.