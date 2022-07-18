شكرا لقرائتكم خبر عن الراعي يدعو لانتخاب رئيس جمهورية يحمي سيادة لبنان واستقلاله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا البطريرك بشارة الراعي القوى السياسية اللبنانية للابتعاد عن أجواء التحدي وانتخاب رئيس يحمل قضية لبنان ويحمي سيادة لبنان واستقلاله، وقال الراعي في كلمة له أمس إن لبنان يجتاز أخطر تحدٍّ وجودي في تاريخه، وأضاف: إن التحديات تعثر انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، وهذا أمر نرفضه بشدة، ونعمل بكل ما لنا من علاقات على أن يتحقق هذا الانتخاب.

ونتمنى الراعي على الأطراف المختلفة التموضع وطنيا وخلق مناخ إيجابي لتأمين تشكيل حكومة وانتخاب رئيس. وقال: «حين ندعو إلى انتخاب رئيس لا يشكل تحديا لهذا أو ذاك، نتطلع إلى رئيس يلتزم القضية اللبنانية والثوابت الوطنية وسيادة لبنان واستقلاله، ويثبت مبدأ الحياد».

وتابع الراعي في كلمته: «لا نستطيع أن ننادي بحياد لبنان ونختار رئيسًا منحازًا للمحاور وعاجزًا بالتالي عن تطبيق الحياد. والرئيس الذي لا يشكل تحديا ليس بالطبع رئيسا لا يمثل أحدا ولا رئيسا يخضع لموازين القوى، فيستقوي على الضعيف ويضعف أمام القوي. لا يحكم لبنان استنادا إلى موازين القوى، بل استنادا إلى الدستور والقوانين والشراكة لكي تبقى الشرعية المرجعية والملاذ ومصدر القرارات الوطنية».

لا يمكن الانتظار

وأكد الراعي أنه «ليس بمقدور لبنان أن ينتظر طويلا لاستخراج النفط والغاز، ونتمنى على الولايات المتحدة أن تحسم الموضوع مع إسرائيل».

ولفت الراعي إلى أن «الشعب ينتظر حلولًا إنقاذية ويأمل أن تنحسر عنه الأزمات»، لافتا إلى أن «المشكلات السياسية تضعف الثقة بالسياسيين والمسؤولين، كما تضعف ثقة الخارج بلبنان».

وقال الراعي في كلمة له، أمس: لا يستطيع أن ينسى متعاطو الشأن السياسي أنهم هم أيضًا مؤتمنون على رسالة خدمة الخير العام، الذي يتوافر فيه خير الجميع وخير كل مواطن. وتساءل: «كيف نوفق بين هذه الرسالة ونقيضها؟ فالواقع عندنا لا يجهله أحد. وهو أن الأزمات المعيشية المتنامية لا توفر عائلة لبنانية مهما كان وضعها المالي. وهذا ظاهر للعيان: في أزمات الطحين والخبز والكهرباء والماء والمواد الغذائية، وأقساط المدارس، والدواء ومستلزمات المستشفيات وعودة وباء كورونا، والتخبط في معالجة أجور موظفي القطاع العام وسط غياب العدالة في الزيادات تناقض مفهوم المساواة بين المواطنين والموظفين. ويترافق ذلك مع الالتباسات حول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. وفي هذا المجال، ليس بمقدور لبنان أن ينتظر طويلا ليستخرج الغاز والنفط، فيما تقوم إسرائيل بذلك. ونتمنى على الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة الوسيط، أن تحسم الموضوع مع إسرائيل، فلبنان قدم الحد الأقصى من أجل إنجاح المفاوضات».

صراعات عبثية

واختتم الراعي: «أمام هذا الواقع، ينتظر الشعب اللبناني حلولًا إنقاذية، فتأتيه مشكلات تزيد من فقره. يأمل أن تنحسر عنه الأزمات، فتطل كل يوم أزمة جديدة. يترقب أن يتوجه إليه المسؤولون ويخففوا من مآسيه، فيجدهم غارقين في صراعات عبثية كأن البلاد بألف خير. إن هذه المشاعر والمآسي تضاعف عدم الثقة بالجماعة السياسية وتضعف صدقية لبنان في طلب المساعدات من الأصدقاء. ومن مظاهر فقدان الثقة بالسلطات وبالجماعة السياسية أن الشعب في المدة الأخيرة راح يتظاهر وحيدًا في الشوارع والساحات احتجاجًا على الحالة المعيشية المزرية التي وصل إليها، فيما المسؤولون في مكان آخر ولا يهتمون بصرخته».