شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تحذر من مصادقة إسرائيل على مخططات استيطانية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأحد، من مغبة مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشاريع ومخططات استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن جزءًا من تلك المخططات تم تأجيله لما بعد زيارة بايدن «في استغلال إسرائيلي بشع للزيارة؛ بهدف تعميق وتعزيز الاستيطان؛ كونه أيضًا موضوعًا تنافسيًّا في الانتخابات الإسرائيلية».

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بـ«إبداء اليقظة والاهتمام بملف الاستيطان، خاصة أن بايدن طالب بشكل صريح وواضح بوقف الإجراءات أحادية الجانب، والتي يقع في مقدمتها الاستيطان».

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن ملف الاستيطان «له مخاطر كارثية على فرص تجسيد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة والمتصلة جغرافيًّا على حدود عام 1967، كما أشار إليها الرئيس الأمريكي نفسه».

ويوم السبت، انتقدت منظمة التحرير الفلسطينية غياب ملف الاستيطان عن زيارة بايدن لإسرائيل، معتبرة أنه «مؤشر سلبي على موقف الإدارة الأمريكية من حل الدولتين الذي تدعي تأييده».

ولفتت إلى أن إسرائيل قررت تأجيل مناقشة الترويج لمستوطنتين جديدتين في القدس الشرقية، كان مقررًا في 18 من الشهر الجاري إلى 25 من الشهر نفسه، وذلك من أجل تجنب الإحراج أثناء زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين، أمس الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 224 مستوطنًا اقتحموا، خلال الفترة الصباحية، المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحته، وتلقوا شروحات حول «الهيكل» المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة بالمنطقة الشرقية للأقصى.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى احتجزت البطاقات الشخصية لبعض المصلين الوافدين للمسجد عند بواباته الخارجية.

وكانت «جماعات الهيكل» دعت أنصارها وجمهور المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، الأحد، تزامنًا مع ما يسمى «صيام السابع عشر من يوليو».

وتتواصل الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين المتكررة، وإفشال مخططات الاحتلال.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني.