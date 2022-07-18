شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. كلوب يوافق على رحيل نجم الفريق هذا الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رحيل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى الدوري الإسكتلندي.

يورجن كلوب يعُلن رحيل نجم الفريق

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن يورجن كلوب أبدي موافقته إلى رحيل بن ديفيز إلى الدوري الاسكتلندي خلال الميركاتو الصيفي الحالى من أجل الاستفادة بالعديد من الأموال.

وكان بن ديفيز قد انضم إلى فريق ليفربول في الموسم المنصرم قادمًا من صفوف نادي بريستون، ولكنه لم يشارك في أي مباراة رفقة الريدز ليفربول في الدوري الإنجليزي أو أي بطولة في الموسم الماضي، وانتقل إلى شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وعاد اللاعب بن ديفيز إلى صفوف فريق ليفربول بعد نهاية الموسم المنصرم، ولكن أشارت العديد من التقارير الصحفية أن مصير اللاعب مع فريق ليفربول في خطر وإمكانية انتقاله إلى خارج قلعة أنفيلد أقرب من أي وقت مضي.

وذكرت تقارير صحفية أن فريق ليفربول توصل إلى اتفاق مع فريق رينجرز الإسكتلندي من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو فإن فريق رينجرز سوف يقوم بدفع 3 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على اللاعب بن ديفيز بالإضافة إلى مبلغ مليون جنيه متغييرات للصفقة.

وأشار رومانو أن الاتفاق تم بين الفريقين بعد موافقة يورجن كلوب الذي اتم على تلك الصفقة خاصة أنه لا يمانع في انتقال بن ديفيز صاحب الـ26 عامًا.