شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في انفجار بالقرب من القصر الرئاسي بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل وجرح العديد من الأشخاص أمس، في انفجار استهدف فندقاً في مدينة جوهر بالقرب من القصر الرئاسي لمحافظة هيرشبيلى بالصومال.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن الانفجار الناجم عن سيارة مفخخة تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى، حيث تم نقل عشرات الجرحى إلى المستشفيات، بالإضافة إلى تدمير المباني المجاورة وجدار الفندق الذي يقيم فيه مسؤولي المحافظة.

وأكد ضباط في الجهات الأمنية في تصريحات لوكالة الأنباء الصومالية أن عملية الإنقاذ لازلت جارية .

من جهته قال المتحدث باسم رئاسة محافظة هيرشبيلى داود حاجي عِرو، " إن الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي نفذته مليشيات الشباب الإرهابية تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين ومسؤولي إدارة المحافظة الذين كانوا يقيمون في الفندق الذي تعرض للهجوم".