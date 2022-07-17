مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة الرئيس السيسي لألمانيا تناقش نتائج قمة جدة

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية الزيارة التى يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا للمشاركة بحوار بطرسبرج للمناخ.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال برنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه منذ اللقاء الأول الذى تم خلال الزيارة التاريخية للرئيس السيسى لبرلين عام 2015، تعمقت العلاقات خلال 7 سنوات متتالية.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه خلال تلك الزيارة التى تمت فى عام 2015 تم توقيع عقود استراتيجية لتوليد الطاقة الكهربائية بـ 8 مليار يورو ومعدات التى استخدمت لحفر الأنفاق بميزانية ضخمة، مشيرا إلى أن الزيارة الحالية تأتى تزامنا باحتفالنا على مرور 70 عاما على العلاقات المصرية الألمانية.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة الرئيس السيسى لألمانيا ستناقش نتائج قمة جدة التى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى.