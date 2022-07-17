قمة جدة .. نجاح استثنائي يؤسس لمرحلة جديدة

أكد مراقبون ومحللون في العالم العربي، أن قمة جدة للأمن والتنمية، أثبتت نجاحها وأنها قمة استثنائية، تؤسس لمرحلة جديدة في الشرق الأوسط، خصوصا أنها عالجت كافة الملفات الشائكة، وتناولت مخرجات الشراكة الأمريكية الخليجية العربية، وكذلك أمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة، والتحديات التي تواجهها سواء الوبائية أو البيئية، فضلا عن الملفات السياسية البارزة مثل القضية الفلسطينية، وملف البرنامج النووي الإيراني، وضرورة أن تكون المنطقة خاليا تماما من أسلحة الدمار الشامل، وتناولت المخرجات أيضا الأوضاع في العراق ولبنان وسورية، والأزمة الليبية والأوضاع في السودان وأفغانستان. حضور أمريكي - أهمية الشراكة الأمريكية الخليجية والعربية الممتدة لعقود. - التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن شركاء الولايات المتحدة والدفاع عن أراضيهم. - إدراك واشنطن للدور المركزي للمنطقة في ربط المحيطين الهندي والهادئ بأوروبا وإفريقيا والأمريكتين. الأمن والاستقرار - رؤية مشتركة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحفظ أمن المنطقة. - التصدي المشترك للتحديات التي تواجهها. - الالتزام بقواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل واحترام السيادة والسلامة الإقليمية. القضية الفلسطينية - العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم - ضرورة التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين - ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين - احترام الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها - أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني التصدي للتحديات - تطوير التعاون والتكامل بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. - التصدي لتحديات المناخ من خلال تسريع الطموحات البيئية. - استخدام نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتطوير مصادر متجددة للطاقة. - الإشادة بمبادرتي «السعودية الخضراء» و «الشرق الأوسط الأخضر». أمن الطاقة - أهمية تحقيق أمن الطاقة واستقرار أسواق الطاقة. - تعزيز الاستثمار في التقنيات التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وإزالة الكربون. - التنويه بجهود «أوبك +» الهادفة إلى استقرار أسواق النفط. - الإشادة بالدور القيادي للسعودية في تحقيق التوافق بين أعضاء «أوبك +». الأسلحة النووية والإرهاب - دعوة إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع دول المنطقة. - إبقاء الخليج العربي خاليا من أسلحة الدمار الشامل. - تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. - منع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية. - إدانة الهجمات الإرهابية ضد السعودية والإمارات. العراق - دعم كامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره. - ترحيب بالدور العراقي لتسهيل التواصل وبناء الثقة بين دول المنطقة. الهدنة في اليمن - تعزيز جهود التوصل لحل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث. - دعوة الأطراف اليمنية للبدء الفوري في المفاوضات برعاية الأمم المتحدة. - التأكيد على أهمية استمرار دعم الحاجات الإنسانية والإغاثية. سورية ولبنان - تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية - توفير الدعم اللازم للاجئين السوريين وللدول التي تستضيفهم. - الدعم الكامل لسيادة لبنان وأمنه واستقراره. - تمكين من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. الأزمة الليبية ـ دعم الجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن. - ضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت. - خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء. - توحيد المؤسسات العسكرية بإشراف الأمم المتحدة. ملفات أخرى - دعم جهود تحقيق الاستقرار في السودان. - استكمال وإنجاح المرحلة الانتقالية وتشجيع التوافق بين الأطراف السودانية. - الحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها. - دعم الأمن المائي المصري وحل دبلوماسي لملف سد النهضة. - أهمية استمرار وتكثيف الجهود في سبيل دعم وصول المساعدات الإنسانية لأفغانستان - التعامل مع خطر الإرهابيين المتواجدين في أفغانستان. - الترحيب باستعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022. - التزام القادة بانعقاد اجتماعهم مجددا في المستقبل.



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