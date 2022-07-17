بينهم وزيران.. 10 إصابات في تفجير جنوبي الصومال

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب 10 أشخاص على الأقل، الأحد، بينهم مسؤولون محليون، في تفجير انتحاري استهدف فندق "نور دوب" بمدينة جوهر في ولاية هيرشبيلى، جنوبي الصومال، حسب مصدر أمني.



وقال عبدي ورسمى، وهو ضابط في الشرطة إن الحصيلة الأولية تشير حتى الآن إلى إصابة 10 أشخاص بينهم، وزير الصحة في هيرشبيليى، عبدي معلم، ووزيرة المرأة في الولاية، عائشة خليف.



وأضاف في حديث للأناضول، أن التفجير ألحق أضرارا مادية جسيمة بأجزاء من الفندق والمباني القريبة منه.



وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني للأناضول، أن "تفجيرا ناتجا عن سيارة مفخخة يقودها انتحاري، وقع عند مدخل فندق نور دوب، الذي يقيم فيه وزراء ونواب في ولاية هيرشبيلي".



وأضاف المصدر، للأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن التفجير سمع دويه في معظم أحياء المدينة الواقعة على بعد 90 كم شمالي العاصمة مقديشو.



المصدر : الأناضول

