شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يخطط لخطف جوهرة المغرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة مانشستر يونايتد، لخطف النجم المغربي حكيم زياش من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

و يأتي ذلك فى إطار إستعدادات الفريق للموسم الجديد، وتدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

حكيم زياش خارج حسابات توخيل

حكيم زياش

وخرج اللاعب من حسابات المدير الفني «للبلوز» توخيل، الشئ الذي يقرب اللاعب للخروج من صفوف الفريق للموسم الجديد، وترى إدارة الفريق أن خروجه يعد الخيار الأفضل له للفترة المقبلة.



كيف يفكر حيكم زياش في مستقبله

ويرى حكيم زياش أن فكرة بقائه مع الفريق تعد مسألة فى غاية التعقيد، كما أن تعاقد إدارة الفريق مع رحيم ستيرلينج أصابه بالإحباط الشديد، وأضعف من آماله مع الفريق، خصوصًا أن النجم الإنجليزي يلعب فى نفس المركز الذي يلعب به المغربي.

وينوي اللاعب لخوض تحدي جديد خلال المرحلة القادمة، مما يتيح لليونايتد فرص التعاقد مع اللاعب فى ظل أن الفريق يفتقد للشراسة الهجومية بشكل كبير، وأن الفريق لا يمتلك النزعة القوية، والتي تسمح له للفوز بلقب البيرميرليج.



لماذا ترى إدارة اليونايتد في زياش صفقة مفيدة

وأوضحت إدارة مانشستر يونايتد أن زياش يمتلك الإمكانيات المهارية التي تنقص الفريق في الناحية الهجومية، وأن اللاعب يحتاج للفريق في الفترة الحالية، من أجل استعادة مستواه المعهود، والذي ظهر به في أياكس الهولندي فى موسم 2019.

وأضافت أن الفريق سيخوض العديد من التجارب خلال الموسم القادم، يأتي على رأسها الدوري الأوربي، والذي يسعي الفريق لإستعادة هذا اللقب المفقود منذ عام 2017، إضافة إلى حسم مقعد مؤهل لدوري أبطال اوروبا فى الموسم الجديد، من خلال الظهور بمستوي جيد فى البريميرليج، يتيح للفريق الإستمرار ضمن الأربعة الكبار.

الجدير بالذكر أن اللاعب قدم مستوي كبير مع أياكس الهولندي فى موسم 2019_ 2020، والذي كان بمثابة نقطة تحول فى مسيرة اللاعب، جعلته يلعب بالدوري الإنجليزي، أحد أقوى دوريات العالم،و يرتدي قميص البلوز صاحبة التاريخ الكبير.