بعد ضجة التسريبات.. المالكي: مهما فبّركت وتآمرت فلا تجديد لك

وقال المالكي في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "نبارك لكم عيد الغدير الأَغر".

وأضاف، "مهما فبّركت وتآمرت كما فعلت بالأمس فلا تجديد ولا بيعة لك ، ونحذرك من تكرار اشعال فتيل الفتنة ، ودّع بسلام واحفظ ما بقي من ماء وجهك".



وأتم "الحشد امه النصر، لا تجديد لصاحب الفتنة".

واتهم المالكي، وفق التسجيلات الصوتية التي نسبت له، التيار الصدري وزعيمه بخيانة البلاد وقتل العديد من العراقيين ابان فترة الطائفية، كما اتهم قادة الحشد باللصوص.

