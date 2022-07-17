انت الان تتابع خبر بعد ضجة التسريبات.. المالكي: مهما فبّركت وتآمرت فلا تجديد لك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علق الأمين العام لحركة البشائر الشبابية، ياسر المالكي، اليوم الاحد، على التسريبات الصوتية التي انتشرت مؤخراً و نسبت لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وقال المالكي في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "نبارك لكم عيد الغدير الأَغر".
وأضاف، "مهما فبّركت وتآمرت كما فعلت بالأمس فلا تجديد ولا بيعة لك ، ونحذرك من تكرار اشعال فتيل الفتنة ، ودّع بسلام واحفظ ما بقي من ماء وجهك".
وأتم "الحشد امه النصر، لا تجديد لصاحب الفتنة".
واتهم المالكي، وفق التسجيلات الصوتية التي نسبت له، التيار الصدري وزعيمه بخيانة البلاد وقتل العديد من العراقيين ابان فترة الطائفية، كما اتهم قادة الحشد باللصوص.
وأضاف، "مهما فبّركت وتآمرت كما فعلت بالأمس فلا تجديد ولا بيعة لك ، ونحذرك من تكرار اشعال فتيل الفتنة ، ودّع بسلام واحفظ ما بقي من ماء وجهك".
وأتم "الحشد امه النصر، لا تجديد لصاحب الفتنة".
واتهم المالكي، وفق التسجيلات الصوتية التي نسبت له، التيار الصدري وزعيمه بخيانة البلاد وقتل العديد من العراقيين ابان فترة الطائفية، كما اتهم قادة الحشد باللصوص.