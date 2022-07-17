الكلداني بشأن القصف التركي: أصحاب القرار بين خيارين

وقال الكلداني في تغريدة على "تويتر"، "عندما يستباح الوطن وتنتهك الارواح البريئة بالقصف العداوني لتركيا على الموصل فأصحاب القرار الرسمي بين خيارين".

وأضاف "اما راضون على العدوان التركي ومشجعون عليه او يخشون ردة فعل اردوغان على غضبهم حتى الكلاب اذا ضربتها تعوي فليخجلوا من كلابهم".



وكان مصدر أمني أفاد اليوم الأحد، بمقتل وإصابة 7 أشخاص بينهم امرأة، جراء قصف طائرة مسيرة، في محافظة نينوى.