الدبيبة: خروج المرتزقة من ليبيا مطلب القادة

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وأضاف «إن البيان الختامي للقمة دعا إلى ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا، وكذلك أولوية عقد الانتخابات، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية».وأضاف الدبيبة، في منشور عبر حسابه بموقع «تويتر» «كل يوم يزداد الموقف الدولي وضوحا برفض وجود مرحلة انتقالية جديدة»، مشيدا بدور «الولايات المتحدة والدول الصديقة كافة على موقفها الثابت في دعم الاستقرار ببلادنا».
وفي البيان الختامي الصادر عن القمة، جدد القادة المشاركون «دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن وضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية جنبا إلى جنب في أقرب وقت، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء».
كما أشاروا إلى دعمهم توحيد المؤسسات العسكرية، مؤكدين تقديرهم لاستضافة مصر الحوار الدستوري الليبي.
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