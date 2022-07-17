تركيا تصطاد قياديا كرديا شمال العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد قيادي في تنظيم حزب العمال الكردستاني شمال العراق. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر أمنية أمس القول إن الاستخبارات التركية تتبعت القيادي عزالدين إنان الملقب حركيا بـ»درسيم ملاطية» في منطقة دهوك -غارا شمال العراق.

وأضافت أن الاستخبارات التركية نفذت عملية أمنية خلال اجتماع «إنان» مع مجموعة من مسلحي التنظيم بالمنطقة، وتمكنت من اصطياده مع عدد آخر.

وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي التنظيم يتخذون من المناطق الجبلية شمال العراق معقلا لهم، وينشطون في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشنون منها هجمات على الداخل التركي.