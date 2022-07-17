حشود مسلحة وسط وغرب العاصمة الليبية

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وتم في اليوم التالي من بنغازي الإعلان عن فتح إنتاج وتصدير النفط، ورفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية، في خطوة تشير أنباء إلى أنها جاءت بالاتفاق بين الدبيبة والقائد العام للقوات المسلحة في شرق البلاد، خليفة حفتر.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت مداخل العاصمة الليبية طرابلس تحشيدات مسلحة فجر أمس. ونقلت مواقع تواصل اجتماعي صورا ومقاطع فيديو لأرتال عليها أسلحة متوسطة يبدو أنها «تحركت من الزاوية (40 كلم غرب طرابلس) وتمركزت في بوابة «جسر الـ27» غرب العاصمة، بقصد إعادة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله إلى منصبه»، بعد أن أقاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وتكليف مجلس إدارة بديل استلم مهامه في طرابلس.وتم في اليوم التالي من بنغازي الإعلان عن فتح إنتاج وتصدير النفط، ورفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية، في خطوة تشير أنباء إلى أنها جاءت بالاتفاق بين الدبيبة والقائد العام للقوات المسلحة في شرق البلاد، خليفة حفتر.

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