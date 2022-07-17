انفجار القصر الرئاسي يخلف قتلى وجرحى بالصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل وجرح العديد من الأشخاص في انفجار استهدف فندقا في مدينة جوهر بالقرب من القصر الرئاسي لمحافظة هيرشبيلي بالصومال.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن الانفجار الناجم عن سيارة مفخخة تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى، حيث تم نقل عشرات الجرحى إلى المستشفيات، بالإضافة إلى تدمير المباني المجاورة وجدار الفندق الذي يقيم فيه مسؤولو المحافظة، وأكد ضباط في الجهات الأمنية في تصريحات لوكالة الأنباء الصومالية أن عملية الإنقاذ استمرت وقتا طويلا.

من جهته، قال المتحدث باسم رئاسة محافظة هيرشبيلى داود حاجي عِرو، «إن الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي نفذته ميليشيات الشباب الإرهابية تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين ومسؤولي إدارة المحافظة الذين كانوا يقيمون في الفندق الذي تعرض للهجوم».

وأكد رئيس وزراء الحكومة الفيدرالية الصومالية حمزة عبدي بري في وقت سابق، أن إحراز أي تقدم في البلاد مرتبط بهزيمة حركة الشباب الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة، مشددا على أهمية تحرير البلاد من مقاتليها.

وأوضح أن البلاد تعاني من جفاف شديد، مشيرا إلى أنه لا يمكن إيصال المساعدات إلى المتضررين لأن مقاتلي حركة الشباب في كل شارع، كما لا يمكن استخدام الطائرات لعدم وجود مطارات في مناطق كثيرة منكوبة، مضيفا أنه من الضروري تحرير البلاد من المقاتلين ليتسنى بعد ذلك الوصول إلى المحتاجين.

يأتي هذا في الوقت الذي أبدت فيه القيادة الصومالية الحالية أنها تعتزم بدء حملة عسكرية كبيرة ضد مقاتلي حركة الشباب التي تعد التحدي الأكبر الذي يواجه الصومال منذ 15 عاما.