شكرا لقرائتكم خبر فلسطين: نخشى من مخططات استيطانية إسرائيلية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس من مغبة مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشاريع ومخططات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة.

وأشارت في بيان صحفي، إلى أن جزءا من تلك المخططات تم تأجيله لما بعد زيارة بايدن «في استغلال إسرائيلي بشع للزيارة بهدف تعميق وتعزيز الاستيطان كونه أيضا موضوعا تنافسيا في الانتخابات الإسرائيلية».

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بـ»إبداء اليقظة والاهتمام بملف الاستيطان، خاصة أن بايدن طالب بشكل صريح وواضح بوقف الإجراءات أحادية الجانب والتي يقع في مقدمتها الاستيطان».

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن ملف الاستيطان «له مخاطر كارثية على فرص تجسيد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا على حدود عام 1967 كما أشار إليها الرئيس الأمريكي نفسه».

وانتقدت منظمة التحرير الفلسطينية أمس الأول، غياب ملف الاستيطان عن زيارة بايدن لإسرائيل، معتبرة أنه مؤشر سلبي على موقف الإدارة الأمريكية من حل الدولتين الذي تدعي تأييده.

ولفتت إلى أن إسرائيل قررت تأجيل مناقشة الترويج لمستوطنتين جديدتين في القدس الشرقية كان مقررا في 18 من الشهر الحالي إلى 25 من الشهر نفسه، وذلك من أجل تجنب الإحراج أثناء زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة.