شكرا لقرائتكم خبر مسام ينزع 700 لغم من اليمن خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من يوليو الحالي، من انتزاع 700 لغم زرعتها الميليشيات الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 320 لغما مضادا للدبابات، و380 ذخيرة غير متفجرة.

وتمكن الفريق من نزع 54 لغما مضادا للدبابات و86 ذخيرة غير متفجرة بمحافظة عدن، بالإضافة إلى نزع 266 لغما مضادا للدبابات و294 ذخيرة غير متفجرة بمديرية مأرب في محافظة مأرب.

وارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال يوليو 1538 لغما، ليصل عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» إلى 350 ألفا و421 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.