الحوثيون يرفضون تمديد الهدنة الأممية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بدعم دولي منذ أبريل الماضي، وتنتهي في الثاني من أغسطس المقبل.

وقال بيان لما يسمى بـ»المجلس السياسي الأعلى» التابع للحوثيين، إن الهدنة مثلت تجربة صادمة ومخيبة للآمال ولا يمكن تكرارها في المستقبل، وأعربت الميليشيات عن استهجانها للحديث عن تفاهمات حول تمديد الهدنة، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة حول تعميق وتمديد وقف إطلاق النار في اليمن، وعبر المجلس عن رفضه لأي مخرجات تصدر عن زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، وفق البيان.

إلى ذلك، طالب وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، ميليشيات الحوثي بالوفاء بتعهداتها بشأن فتح الطرقات في تعز بموجب اتفاق الهدنة، وقال في تغريدة له على «تويتر»، إنه ناقش مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، السبت في جدة، تمديد الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة لتخفيف معاناة اليمنيين، وأثنى على «قيادة الحكومة اليمنية الجريئة بشأن الهدنة التي كان لها تأثير ملموس على حياة اليمنيين في جميع أنحاء البلاد.

من جهته، أكد وفد التفاوض الحكومي جاهزيته للتفاعل بشكل إيجابي مع أي إعلان لميليشيات الحوثي يقضي بفتح طرق رئيسة إلى مدينة تعز، وأعلن الوفد الحكومي في بيان صحفي اسـتعداده تشكيل اللجـان الفنيـة علـى الفـور للتهيئـة لاستقبال المـواطنين وتسهيل مرورهم بالاتجاهين في جميع الطرق المقترحة من قبله.

ودعا البيان ميليشيات الحوثي للإعـلان عـن فـتح طرق رئيسـة إلى تعز إن كانوا جادين، في فك الحصار عن محافظة تعز، وجدد البيان تمسك الجانب الحكومي بمقترح المبعوث الأممي المتفق عليه والذي يتضمن فتح خمس طرق في محافظة تعز بينها طرق رئيسة إلى المدينة.

من جهة أخرى احتفلت ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس بما يسمى يوم الغدير بمناطق سيطرتها على الطريقة الإيرانية، وأجبرت التجار ورجال الأعمال على التبرع للاحتفال، وأطلقت الأعيرة النارية والمفرقعات في سماء عدد من المدن اليمنية، وفرضت إجراءات أمنية مشددة في عدد من الساحات الرئيسة بالمدن، وتسعى من خلال فعالياتها إلى حشد مقاتلين جدد للجبهات وخصوصا الأطفال بالتحشيد وخداع الناس بما يسمى يوم الولاية.

ووصف السفير والسياسي المعروف الدكتور عبدالوهاب طواف يوم الولاية الغدير الذي يحتفل به الحوثيون هم يوم الولاية التبعية لإيران، ودعا إلى رفض هذه الأفكار الدخيلة على المجتمع اليمني، وأضاف «يوم الولاية هو يوم التبعية لإيران، والخضوع للسلالة، والتنكر للهوية اليمانية، وقبل ذلك هو يوم يعطل فيه المؤمن بهذه الخرافة عقله، ويحط من شأن نفسه، ويتحول إلى مطية، يركبها السلالي».

إلى ذلك شن القيادي المؤسس في ميليشيات الحوثي، صالح هبرة، هجوما ضد الجماعة الإرهابية متهما إياهم بأنهم جباة أموال، واستنكر هبرة استعداد الجماعة لإقامة احتفالات خاصة بما يسمونه عيد الغدير «يوم الولاية» التي يحييها الحوثيون كل عام مؤكدا أن الحوثيين يكرسون ذلك خدمة لمصالحهم.

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