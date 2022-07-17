شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يجدد مفاوضاته مع يوفنتوس لضم نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - جدد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي مفاوضاته مع يوفنتوس من أجل التعاقد مع نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف الجانرز استعدادًا للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

آرسنال يرغب في التعاقد مع آرثر ميلو

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن فريق آرسنال الإنجليزي جدد مفاوضاته مع آرثر ميلو لاعب فريق يوفنتوس وبرشلونة السابق للتعاقد معه للموسم الجديد ومعرفة إمكانية الفريق الإيطالي من بيع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان آرثر ميلو قد انضم إلى صفوف فريق يوفنتوس في صيف عام 2020 من نادي برشلونة في صفقة تبادلية بين وبين ميراليم بيانيتش ولكن لم يثبت نفسه اللاعب رفقة فريق يوفنتوس في الموسمين الماضيين في تورينو.

آرسنال كان يرغب في الحصول على خدمات آرثر ميلو في الوقت السابق، وكان مهتم بالتعاقد مع صاحب الـ25 عامًا في يناير الماضي ولكن الصفقة فشلت في النهاية، ولكن الآن يرغب الفريق في التعاقد خاصة أن البيانكونيري من المُمكن أن يسمح برحيله.

وبحسب صحيفة "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية فإن فريق آرسنال تواصل مع إدارة يوفنتوس من أجل التعاقد مع آرثر في الوقت الحالى، ويأمل الفريق الإنجليزي في نهاية المفاوضات في وقت سريع خاصة أن اللاعب خارج حسابات أليجري.

آرثر مع فريق يوفنتوس

جدير بالذكر أن آرثر ميلو لعب في الموسم المنصرم 31 مباراة في جميع المسابقات، ولم يسجل أي هدف وقام بصناعة هدف وحيد.