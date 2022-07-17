الغانمي يصل محافظة النجف

وقال مكتب الغانمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الداخلية والهجرة والمهجرين عثمان الغانمي وصل محافظة النجف الاشرف".

وبحسب مصدر أمني، قال لـ الخليج 365، إن "الزيارة تأتي للاشراف على الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عيد الغدير".



ويصادف يوم غد الاثنين، عيد الغدير، فيما عطلت محافظات عدة الدوام الرسمي بهذه المناسبة.