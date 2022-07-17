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الغانمي يصل محافظة النجف

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بغداد - ياسين صفوان - وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأحد، إلى محافظة النجف الاشرف.
وقال مكتب الغانمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الداخلية والهجرة والمهجرين عثمان الغانمي وصل محافظة النجف الاشرف".

وبحسب مصدر أمني، قال لـ الخليج 365، إن "الزيارة تأتي للاشراف على الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عيد الغدير".


ويصادف يوم غد الاثنين، عيد الغدير، فيما عطلت محافظات عدة الدوام الرسمي بهذه المناسبة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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