العراق وبنغلاديش: ضرورة تفعيل الاتفاقـيَّات الثنائية

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن حسين "إستقبلَ سفير جُمهوريّة بنغلاديش لدى العراق أمدي فضلول باري، وجرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ودكا، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".وأكّد حسين، أنَّ "العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع بلدان العالم كافة، لتفعيل المصالح المُتبادلة ومُواجهة المخاطر المُشترَكة، داعياً إلى ضرورة تفعيل الاتفاقـيَّات المُوقـعة بين العراق وبنغلاديش".

من جانبه أكّد أمدي فضلول "حرص بلاده على تعزيز التعاون المُشترَك، وأهمّـيَّة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين".

