شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مقرات وقوافل طبية ودورات تدريبية ومراجعات لطلاب الثانوية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة أسوان

نظمت أمانة مركز إدفو، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، والطلاب والطالبات المشاركين في مسابقة أوائل الطلبة بمنطقة معروف والنزل والمنشية، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بمعروف، بحضور أمين الحزب بالمحافظة، وأعضاء وقيادات الحزب بالمركز وأسر أولياء الأمور بالإضافة إلي عدد من مسئولي التربية والتعليم، وجاءت ذلك الاحتفالية كحافز لأبنائنا الطلاب وتشجيعهم على إستكمال تفوقهم في المراحل المتقدمة.

وفي محافظة الجيزة

افتتحت أمانة قسم الوراق، مقراً جديداً للأمانة في الوحدة الحزبية بقرية جزيرة محمد، ووسط فرحة عارمة وحشد مبهر افتتحت الوحدة الحزبية الجديدة، وأكتملت سعادة جميع أعضاء الأمانة بالحشد المبهر والمشرف من اهالينا بجزيرة محمد وترحابهم بالحزب والوحدة الجديده وأبدى أهالى جزيرة محمد سعادتهم بالوحدة الجديدة واضعين ثقتهم فيها وفي الحزب، شهد الافتتاح مشاركة وحضور أعضاء الأمانة بالكامل والوحدات القاعدية للحزب، كما احتفلت الوحدة الحزبية بوراق الحضر بالعيد مع أطفال دار فاطمة الزهراء للأيتام، حيث قامت الوحدة بزيارة دار أيتام فاطمة الزهراء وتقديم الهدايا لإدخال البهجة والسرور على الأطفال ومشاركتهم فرحة العيد، وفي سياق أخر، تواصل أمانة مركز البدرشين، مراجعات الثانوية العامة للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع مجلس الأمناء بالإدارة، وذلك بالاتفاق مع نخبة من المعلمين والمعلمات، ومن جانبه، واصلت أمانة مركز أبو النمرس، دعم طلاب وطالبات الثانوية العامة خلال الامتحانات، وذلك لخدمة أبنائنا بسبب حرارة الجو والتى تحتاج إلي مياه.

وفي محافظة القاهرة

وزّعت أمانة مدينة بدر، 4.5 طن لحوم أضاحى على المستحقين من "الأسر الأولى بالرعاية" فى المدينة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إيماناً منها بتعظيم الشعائر المقدسة، ووفقاً لكشوف المستحقين التى تم إعدادها مسبقاً، لضمان وصولها للأسر الأكثر احتياجاً لدخول البهجة عليهم فى تلك الأيام المباركة.

وفى محافظة دمياط

واصلت أمانة مركز كفر البطيخ، فعاليات المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، فى مواد "الجيولوجيا – علم النفس والإجتماع – الفيزياء"، بمشاركة نخبة من كبار المعلمين المتميزين، وشهدت المراجعات إقبال كبير من الطلاب والطالبات المشاركين في المراجعات، ومن جانبه أخر، أعلنت أمانة الشباب بالمحافظة، عن تنظيم ندوة جديدة بعنوان "مرحب بالجامعة" وهى مخصصة لطلاب الثانوية العامة من أجل مساعدتهم فى التعرف على الحياة الجامعية وشرح أقسام الكليات وسوق عمل كل كلية لكى يستطيع الطالب اختيار الكلية برغبته وعن اقتناع وفهم، وذلك يوم الخميس الموافق 28/7/2022 فى تمام الساعة الثالثه ظهرا بـ"بولو بارك" طريق بورسعيد أمام مسجد قباء، ويحاضر فى الندوة مجموعة من الطلاب المتميزين والمتفوقين بكل كلية.

وفي محافظة الغربية

افتتحت أمانة حي ثان المحلة، مقر جديداً للأمانة في الوحدة الحزبية الجمهورية 1، وتدشين إحتفالية فى حضور أعضاء وقيادات الحزب بأمانة الحي، وعقب الاحتفال، عقد اجتماع مع أعضاء الوحدة الحزبية الجمهورية، لتوزيع مهام العمل ومناقشة آلية تقديم الخدمات التطوعية للمواطنين بنطاق الوحدة الحزبية، وفي سياق أخر، دشنت أمانة مركز قطور، مبادرة جديدة إنسانية لعلاج غير القادرين من أهالي المركز والمحافظة بأسعار رمزية ومخفضة، وتضمنت 14 تخصص طبي وهم "باطنة – جراحة- صدر- قلب- انف واذن وحنجرة- أمراض الكبد- طب الأطفال وحديثي الولادة- نساء وتوليد- جراحة أوعية دموية- مخ وأعصاب- جلدية- عيون- عظام- اسنان"، وفي نفس السياق، أعلنت أمانة مدينة زفتي، عن بروتوكول للكشف الطبي ومعامل التحاليل الطبية والأشعة للغير القادرين مجاناً بخطاب من الأمانة، ومن المقرر تغطية كافة التخصصات في أقرب وقت، وفي الوقت نفسه، أعلنت أمانتي الشباب والمجالس المحلية بمدينة زفتي، عن إطلاق مبادرة "اتعلم واشتغل"، حيث يتم إعداد مشروع تدريب وتشغيل للفتيات والشباب في تخصصات الصيانة، كما ستكون مدة التدريب 29 يوم وتنقسم إلى 4 أيام مهارات حياتية و4 أيام ريادة أعمال ويوم استشارات فنية، كما سيحصل المتدرب علي مبلغ مالي خلال مدة التدريب كمكافئة، وسيحصل علي شنط عدة تساعد على فتح مشروع وشهاده معتمدة، كما سيتم تقديم 50 فرصة عمل من الشركات للمتميزين.

وفي محافظة الوادي الجديد

أعلنت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، عن تنظيم ورشة عمل مجانية تحت عنوان " رسم مناظر طبيعية وطبيعة صامتة"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19/7/2022، في تمام الساعة الثامنة مساءا من عمر 15 سنة، بمقر أمانة الحزب بالمحافظة بجوار مدرسة صلاح الدين الإبتدائية، بحضور فنان ومدرب مناظر طبيعية، وتهدف الورشة إلى تدريب الموهوبين كيفية الرسم بالفحم مناظر طبيعية ومناظر صامتة وعلى أن يكون باسبقية الحجز للجادين فقط بعدد 15 موهوب لتعلم القواعد الأساسية للرسم بالفحم.

وفي محافظة البحر الأحمر

تدشن أمانة الثقافة والفنون والرياضة بالمحافظة، ملتقي مستقبل وطن الفني "تياترو تالانت"، النسخة الأولي 2022 لجميع المواهب في كافة المجالات الفنية والأدبية وتأتي النسخة الأولي تحت مسمي دورة الفنان محمد صبحي "تكريماً للمسار الفني المحترم الذي قدمه خلال مسيرته الفنية ومازال يقدمه دفاعاً عن شرف المسرح والرسالة الإيجابية المكلف بها تجاه الجمهور المصري"، ويهدف الملتقي إلي استقطاب المواهب المختلفة دون قيود لمرحلة سنية محدودة أو أي إلتزامات أو عراقيل تحيل بين الموهوب وبين طريق الفن الذي يسعي له دون جدوي في معظم الأحيان، كما يهدف إلي تقديم أحد التطورات في الذوق الفني للجماهير المصرية عاماً وجمهور محافظة البحر الأحمر خاصاً.

وفي محافظة السويس

تطلق أمانة الحزب بالمحافظة، قوافل طبية مجانية تحت شعار "شركاء من أجل صحتك"، تضمنت في تخصصات "الباطنة- الجهاز الهضمي- الكبد"، وإجراء الكشف الطبي علي الحالات المرضية بالمجان، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19/7/2022، في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الحزب بالمحروسة الملاحة الجديدة، وفي سياق أخر، اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات الدورة التدريبية "otc" الخاصة بالصيادلة لوصف الأدوية والإسعافات الأولية، والتي استمرت لمدة ثلاث أيام، بحضور أمين الحزب بالمحافظة وقيادات الحزب ونقيب الصيادلة، وتناولت الدورة وصف الأدوية والاسعافات الأولية بالتعاون مع نقابة الصيادلة بالسويس، وتم فى ختام الدورة تناول عدد من الموضوعات منها النقرس وكيفية التعامل معه وشرح أهمية التعامل البيئى والتوعوى قبل التعامل الدوائي مثل تخفيف الوزن وتقليل المشى واستخدام بعض الأحذية الطبية ثم اللجوء إلى الدواء، كما تم تناول كيفية التعامل مع الشوكة العظمية أعقبها تم تناول الشق الثاني من الدورة وهى الاسعافات الأولية، وأكد المحاضر في الدورة، أن الاسعافات الأولية أصبحت من الأساسيات التي لا غنى عنها فى العديد من الحالات الطارئة ولكن تحتاج إلى دراسة وإطلاع.

وفي محافظة جنوب سيناء

نظمت أمانة مدينة أبو رديس، المراجعات النهائية لطلاب طالبات الثانوية العامة بالمجان، في مادة علم النفس والإجتماع، بحضور نخبة من كبار الأساتذة المتميزين.

وفي محافظة أسيوط

افتتحت أمانة مركز صدفا، مقر جديد للوحدة الحزبية بقرية كوم اسفحت، بعد استكمال التشكيلات الخاصة بالامانة وبعد تجهيز مقر الوحدة الحزبية لاستقبال المواطنين من القرية لتلقى مقترحاتهم وطلباتهم للعمل على ايصالها لأمانة الحزب بالمركز وليتمكن أهالى وشباب القرية من التواصل الدائم مع أمانة الحزب، ولتشجيع الشباب على ممارسه العمل الحزبى والسياسى تحت مظلة الحزب.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.