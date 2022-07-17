شكرا لقرائتكم خبر عن في واقعة غريبة.. ستيرلينج يرفض التوقيع على قميص فريقه السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام رحيم ستيرلينج، بتصرف غريب خلال التوجه لتدريبات فريقه الجديد تشيلسي.

ورفض اللاعب التوقيع على قميص مانشستر سيتي، ويأتي ذلك بعد أن طلب أحد المشجعين من اللاعب توقيعه على الفريق السماوي.

موقف اللاعب من السيتي

ورفض اللاعب طلب المشجع فى الوقت الذي قام بالتوقيع على قميص البلوز، وأوضح اللاعب إنه يحترم فريقه الحالي، وأن مرحلة السيتي كانت مرحلة من الماضي وعليه التفكير فى المستقبل، وأضاف اللاعب أن عصر الإحتراف يحتم عليه ذلك.

وأشار إلى أحد المصادر القريبة منه، أنه سعيد بالفترة التي قضاها مع كتيبة بيب جوارديولا، وأنه لا يحمل الكره للفريق كما يحاول أن تصور وسائل الإعلام، ووضح أنه يركز مع فريقه الجديد ويستعد بقوة للموسم الجديد لتقديم كل ما لديه.



كيف يرى ستيرلينج مستقبله مع «البلوز»

يرى اللاعب الإنجليزي أن تجربة إنتقاله إلى النادي اللندني خطوة جيدة للغاية، فى الوقت الذي أكد أنه يحلم بالتتويج بدوري أبطال اوروبا مع الفريق، إضافة أن الفريق يمتلك مجموعة على أعلي مستوي من اللاعبين.

وواصل اللاعب، أن الفريق يتحلى بإمكانيات جيدة للغاية، وأن الصفقات التى إنضمت للفريق خلال المريكاتو الصيفي الحالي، ستمنح الفريق قوة إضافية، وستجعله ينافس بقوة على جميع البطولات فى الموسم الجديد.