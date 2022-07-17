شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد يحسم موقفه من عرض النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، موقفه من الرحيل إلى صفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط الإنجليزي جيسي لينجارد لاعب الشياطين الحمر، بالرحيل إلى صفوف النصر السعودي في صفقة انتقال حر، بالموسم الجديد.

لينجارد يرفض اغراءات النصر لارتداء قميصه

وأكدت صحيفة "الميدان الرياضي السعودية"، أن اللاعب رد على عرض النصر بالرفض، حيث أوضح أنه لا يرغب في الرحيل عن الدوريات الأوروبية بالوقت الحالي. وأضافت: "اللاعب لم يناقش العرض السعودي ورفضه من المرة الأولى، حيث يطمح لمناقشة العروض المقدمة له من الأندية الإنجليزية".

لينجارد ضمن اهتمامات الدوري السعودي

وكان ديفيد أورنستين الصحفي الموثوق أكد عبر صحيفة "ذا أثلتيك البريطانية" أمس الجمعة، أن الدولي الإنجليزي جيسي لينجارد لاعب الشياطين الحمر، قريب من اللعب بالدوري السعودي، بالموسم المقبل.

وتابع: "لينجارد يملك عرض خيالي من أحد الأندية السعودية براتب سنوي يبلغ 11.8 مليون دولار، ما يعادل 44.5 مليون ريال سعودي". - وست هام ينافس إيفرتون على ضم لينجارد

وأضاف: "اللاعب الإنجليزي، عقده انتهى داخل أولد ترافورد بنهاية يونيو الماضي، وبات يفكر في التواجد بالدوري السعودي، بعدما استقر على عدم الذهاب إلى الدوري الأمريكي".

واختتم: "لينجارد لديه عروض أخرى بجانب عرض الدوري السعودي، حيث يملك عرضين من الدوري الإنجليزي، ولكنه لم يحسم موقفه".

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى أن نادي وست هام يونايتد فتح محادثات مع لينجارد، بشأن العودة، إلى صفوف الفريق بالموسم الجديد. وأوضحت التقارير، إلى أن لينجارد لديه تجربة رائعة مع وست هام، بعدما لعب بين صفوفه على سبيل الإعارة، أما العرض الإنجليزي الثاني هو من جانب نادي إيفرتون الذي يسعى للتوقيع معه".

مهارات جيسي لينجارد