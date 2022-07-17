شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ورسميًا.. مانشستر يونايتد يعُلن عن ضم ثالث الصفقات هذا الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد عن ثالث صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل ضم صفوف الشياطين الحمر استعدادًا للموسم الكروى الجديد 2022-2023 وثالث الصفقات لدعم الدفاع في الوقت الحالى.

مانشستر يونايتد يعُلن عن تعاقده مع لاعب أياكس

وكان فريق مانشستر يونايتد قد أعلن عن ضم صفقتين في الوقت السابق، وهما كريستيان إريكيسن لاعب فريق توتنهام السباق، وتايرل مالاتسيا تحت قيادة مدربه السابق إريك تين هاج الذي لعب معه في أياكس إمستردام ولكن يفضل الفريق الإنجليزي التعاقد مع أكثر من لاعب في الفترة القادمة.

ونشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية لموقع النادي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يؤكد توصل الفريق للتعاقد مع اللاعب الأرجتيني ليساندرو مارتينيز من صفوف أياكس أمستردام خلال الميركاتو الصيفي.

وكان خضع مارتينيز صاحب الـ24 عامًا على جميع الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة الماضية وبعدها وقع على العقود الرسمية مع فريق مانشستر يونايتد، وقام بإنهاء كافة إجراءات الإقامة في بريطانيا.

مهارات لاعب مانشستر يونايتد الجديد